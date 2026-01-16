Camion prende fuoco improvvisamente nel piazzale intervengono i pompieri | tre mezzi bruciati nell' incendio

Nella notte, un incendio ha coinvolto tre camion nel piazzale del Consar a Ravenna, vicino alla strada statale Adriatica. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per domare le fiamme, evitando conseguenze più gravi. Fortunatamente, non si registrano feriti. L’incidente ha causato danni ai mezzi coinvolti, ma l’intervento tempestivo ha garantito la sicurezza delle persone presenti.

Grande paura, ma fortunatamente nessun ferito nell'incendio che si è verificato stanotte nell'area del Consar a Ravenna, vicino alla strada statale Adriatica. Sul rogo, sprigionatosi da uno dei camion presenti nel piazzale del consorzio di autotrasportatori, indaga la Polizia di Stato che ha.

