Grosseto | pestaggio avvocato 19enne torna libero dopo 5 mesi
Lunedì 30 marzo, la porta del carcere di Grosseto si è aperta per Firas Otay, un giovane di 19 anni di origini tunisine. Dopo circa cinque mesi di detenzione, il ragazzo è stato rimesso in libertà. La vicenda riguarda un episodio di pestaggio avvenuto in città, nel quale Otay era coinvolto. La sua posizione è stata oggetto di processo e decisione giudiziaria.
La porta del carcere di Grosseto si è aperta lunedì 30 marzo per Firas Otay, un giovane di 19 anni di origini tunisine. Dopo aver scontato circa cinque mesi di detenzione preventiva, il giudice ha applicato la sospensione condizionale della pena, permettendogli di tornare alla vita libera. La sentenza, emessa dal GUP Giuseppe Coniglio, stabilisce una reclusione di un anno e otto mesi, ma ne sospende l’esecuzione, chiudendo la fase penale del caso che aveva aggredito l’avvocato Andrea Fabbri. Questa decisione segna una svolta significativa nel procedimento iniziato dopo l’arresto avvenuto il 12 novembre scorso. Il processo si è svolto con rito abbreviato, una scelta strategica della difesa che ha portato a una riduzione sostanziale della richiesta originale dell’accusa. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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