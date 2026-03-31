Grosseto | pestaggio avvocato 19enne torna libero dopo 5 mesi

Lunedì 30 marzo, la porta del carcere di Grosseto si è aperta per Firas Otay, un giovane di 19 anni di origini tunisine. Dopo circa cinque mesi di detenzione, il ragazzo è stato rimesso in libertà. La vicenda riguarda un episodio di pestaggio avvenuto in città, nel quale Otay era coinvolto. La sua posizione è stata oggetto di processo e decisione giudiziaria.