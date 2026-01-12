Venezuela l’avvocato di Burlò | Per mesi temuto il peggio poi la chiamata alle 4 di mattina | ‘È libero'
Mario Burlò, imprenditore italiano di 52 anni, è stato recentemente rilasciato dopo quattordici mesi di detenzione in Venezuela. L’avvocato di Burlò ha riferito che, dopo un lungo periodo di incertezza e timori, la chiamata alle 4 di mattina ha annunciato la sua liberazione. Questa vicenda evidenzia le difficoltà legate a situazioni di detenzione all’estero e sottolinea l’importanza di un’assistenza legale qualificata.
Mario Burlò, imprenditore di 52 anni, è stato liberato: si trovava in carcere in Venezuela da quattordici mesi. Il primo periodo è stato "di angoscia" per la famiglia, ha raccontato il suo avvocato Massimo Basile a Fanpage.it "Si temeva il peggio". Poi i primi contatti, l'assistenza del console italiano, e questa notte l'annuncio a sorpresa: "Ho ricevuto una telefonata alle 4.34: Burlò era stato liberato". 🔗 Leggi su Fanpage.it
