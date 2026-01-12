Venezuela l'avvocato di Burlò | Per mesi temuto il peggio poi la chiamata alle 4 di mattina | ‘È libero'

Mario Burlò, imprenditore italiano di 52 anni, è stato finalmente liberato dopo quattordici mesi di detenzione in Venezuela. L’avvocato di Burlò ha riferito che, dopo mesi di incertezza e timori, la chiamata alle 4 di mattina ha confermato la sua scarcerazione. Questa vicenda ha suscitato grande attenzione, sottolineando le difficoltà legate ai casi di cittadini italiani coinvolti in situazioni legali all’estero.

È legittimo, da un punto di vista legale, l'arresto del presidente del Venezuela e di sua moglie dopo il blitz americano L'analisi dell'avvocato Oberdan Pantana - facebook.com facebook

Dopo oltre un anno di carcere in Venezuela, Alberto Trentini è libero. Il 46enne cooperante umanitario italiano era detenuto dal 15 novembre 2024 senza accuse ufficiali a suo carico. Insieme a Trentini anche un altro italiano è stato liberato, Mario Burlò. La sc x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.