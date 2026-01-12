Venezuela l'avvocato di Burlò | Per mesi temuto il peggio poi la chiamata alle 4 di mattina | ‘È libero'
Mario Burlò, imprenditore italiano di 52 anni, è stato finalmente liberato dopo quattordici mesi di detenzione in Venezuela. L’avvocato di Burlò ha riferito che, dopo mesi di incertezza e timori, la chiamata alle 4 di mattina ha confermato la sua scarcerazione. Questa vicenda ha suscitato grande attenzione, sottolineando le difficoltà legate ai casi di cittadini italiani coinvolti in situazioni legali all’estero.
Mario Burlò, imprenditore di 52 anni, è stato liberato: si trovava in carcere in Venezuela da quattordici mesi. Il primo periodo è stato "di angoscia" per la famiglia, ha raccontato il suo avvocato Massimo Basile a Fanpage.it "Si temeva il peggio". Poi i primi contatti, l'assistenza del console italiano, e questa notte l'annuncio a sorpresa: "Ho ricevuto una telefonata alle 4.34: Burlò era stato liberato". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Venezuela, l’avvocato di Burlò: “Per mesi temuto il peggio, poi la chiamata alle 4 di mattina: ‘È libero'” - Mario Burlò, imprenditore di 52 anni, è stato liberato: si trovava in carcere in Venezuela da quattordici mesi ... fanpage.it
È legittimo, da un punto di vista legale, l'arresto del presidente del Venezuela e di sua moglie dopo il blitz americano L'analisi dell'avvocato Oberdan Pantana - facebook.com facebook
Dopo oltre un anno di carcere in Venezuela, Alberto Trentini è libero. Il 46enne cooperante umanitario italiano era detenuto dal 15 novembre 2024 senza accuse ufficiali a suo carico. Insieme a Trentini anche un altro italiano è stato liberato, Mario Burlò. La sc x.com
