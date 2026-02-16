È stata ?irin ad ucciderlo Tre mesi dopo Arif torna libero Tutte le anticipazioni dalle puntate della serie turca in onda alle 16 di lunedì 16 martedì 17 e mercoledì 18 su Canale 5
Irin ha ucciso Arif, e ora lui torna libero dopo tre mesi di carcere. La notizia fa parlare i fan della serie turca, che tornerà in onda su Canale 5 alle 16 nei prossimi giorni. La vicenda si svolge tra colpi di scena e emozioni intense, mentre i protagonisti cercano di ricostruire le loro vite.
L a felicità dura sempre meno di un attimo per i protagonisti della serie turca La forza di una donna. In particolare nelle nuove puntate di questa settimana, in onda lunedì 16, martedì 17 e mercoledì 18 febbraio alle ore 16:00 su Canale 5. Muore per sempre il sogno di Bahar, e l’idea di costruire finalmente una famiglia con Sarp rimarrà solo un rimpianto. Cosa vedere su Netflix a febbraio 2026: film, serie tv e nuove uscite da segnare in agenda X Leggi anche › Nelle prossime puntate di “La forza di una donna”?irin manomette la flebo di Sarp La forza di una donna, anticipazioni puntata 16, 17 e 18 febbraio, trama episodi. 🔗 Leggi su Iodonna.it
La notte nel cuore, anticipazioni puntate di stasera, 16 dicembre, della soap turca di Canale 5
Stasera, 16 dicembre, Canale 5 trasmette una nuova puntata di
Mercoledì 7 gennaio su Canale 5 va in onda la prima di tre puntate della serie tv "A testa alta", con Sabrina Ferilli. Trama, cast, curiosità
Mercoledì 7 gennaio, su Canale 5, prende il via la serie tvLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Anticipazioni La Forza di una Donna, puntate dal 9 al 14 febbraio 2026: La disperazione di Enver e Sirin per la morte di Hatice - fem; La forza di una donna, Sirin uccide Sarp: quando viene scoperta la verità; La Forza di una Donna: anticipazioni giovedì 12 febbraio! Sirin lascia Bahar senza parole; La forza di una donna: Bahar scopre che Sarp non è morto per cause naturali?.
La Forza di una Donna: ?irin causa il licenziamento di Ceyda, ecco perché | AnticipazioniLa cattiveria di ?irin Sarikadi (Seray Kaya) continuerà ad aumentare nel corso delle prossime puntate de La Forza di una Donna. Dopo essere stata smascherata per l’ennesima volta dalla sorella Bahar ( ... msn.com
La forza di una donna episodi 3a serie: Arif scopre che è stata ?irin a fare fuori SarpNelle prossime puntate, un ladro entrerà nell’appartamento di ?irin e lei, nel panico, gli punterà contro una pistola. Proprio in quell’istante, Arif salirà al piano di sopra e, senza saperlo, si ... it.blastingnews.com
Nell’estate di tre anni fa, gli era stata diagnosticata al pronto soccorso dell’ospedale di Trento una puntura di insetto come la causa di quella caviglia violacea e dolorante. Dopo sei mesi, però, un altro medico ha scoperto che, in realtà, il trentino Enrico Facchi - facebook.com facebook