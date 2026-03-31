Grande Fratello Vip le pagelle della quinta puntata | il ciclo fantasma 0 lacrime di mamma 7

Nella quinta puntata del Grande Fratello Vip si sono verificati numerosi scontri e polemiche, accompagnati da momenti di emozione e tensione. Tra le varie dinamiche, si sono registrate lacrime di una concorrente e discussioni che hanno coinvolto più partecipanti. La puntata si è conclusa con alcune critiche rivolte al comportamento di alcuni inquilini, mentre altri momenti hanno attirato l’attenzione per il loro tono ironico.