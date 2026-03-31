Grande Fratello Vip le pagelle della quinta puntata | il ciclo fantasma 0 lacrime di mamma 7
Nella quinta puntata del Grande Fratello Vip si sono verificati numerosi scontri e polemiche, accompagnati da momenti di emozione e tensione. Tra le varie dinamiche, si sono registrate lacrime di una concorrente e discussioni che hanno coinvolto più partecipanti. La puntata si è conclusa con alcune critiche rivolte al comportamento di alcuni inquilini, mentre altri momenti hanno attirato l’attenzione per il loro tono ironico.
Numerose le polemiche nella quinta puntata del Grande Fratello Vip, caratterizzata anche da scontri. Il solito mix, insomma, con una punta di ben nota ironia. Ecco il meglio e il peggio di quanto andato in onda lunedì 30 marzo. Il ciclo fantasma – Episodio I. Voto: 0. Iniziamo subito con un voto zero perché ha dell’incredibile quanto accaduto tra Alessandra Mussolini, Antonella Elia e Adriana Volpe. La prima ha di fatto preso di mira la conduttrice. L’ha accusata di protagonismo per aver pronunciato un’intera ricetta ad alta voce (per la figlia a casa), per poi darle dell’isterica in seguito alla sua reazione emotiva. La seconda l’ha accusata d’aver mentito in merito al suo ciclo, così da evitare una prova. 🔗 Leggi su Dilei.it
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