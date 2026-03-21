Nella seconda puntata del Grande Fratello Vip, il pubblico ha assistito a momenti di forte tensione e a qualche errore di percorso. I concorrenti hanno partecipato a diverse prove, mentre la conduttrice ha guidato la serata con il suo stile caratteristico. Tra le varie novità, si sono susseguite discussioni e colpi di scena, in un episodio che ha mantenuto alta l’attenzione degli spettatori.

Dopo un esordio scoppiettante, il Grande Fratello Vip è tornato con la seconda puntata. L’appuntamento del venerdì ha regalato al pubblico grandi emozioni, con i vip pronti a mettersi a nudo e una Ilary Blasi come sempre scoppiettante. Alessandra Mussolini è inarrestabile. Voto: 8. Che fosse una tipa tosta non ne avevamo dubbi e anche in questa seconda puntata del GF Vip, Alessandra Mussolini ha fatto sentire chiara e forte la sua voce. L’ex politica nei giorni scorsi aveva affermato di non voler cedere più alle provocazioni di Selvaggia Lucarelli, ma nel corso della diretta le cose sono andate diversamente. Fedele al suo carattere deciso,... 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Grande Fratello Vip, le pagelle della seconda puntata: ciclone Mussolini (8), lo scivolone di Adriana Volpe (5)

Articoli correlati

Grande Fratello Vip, le pagelle della prima puntata: Ilary Blasi esplosiva (9), tutti contro la Volpe (6), Mussolini show (7)L’attesa ormai è finita: il Grande Fratello Vip è finalmente tornato in onda con Ilary Blasi alla guida.

Il Grande Fratello Vip 2026 inizia col botto: le urla di Paola Caruso, l’ira di Alessandra Mussolini, le frecciate fra Antonella Elia e Adriana Volpe. I nominati della prima puntataRoma, 17 marzo 2026 – Partenza migliore non poteva esserci, perlomeno dal punto di vista delle dinamiche: il Grande Fratello Vip 2026 ha vissuto...

Aggiornamenti e notizie su Grande Fratello Vip

Temi più discussi: Grande Fratello Vip, le anticipazioni del 20 marzo: che cosa succede dopo il primo televoto?; Grande Fratello Vip al via, quando inizia: concorrenti e dove vederlo; Che scuola hanno fatto i concorrenti del Grande Fratello Vip 2026; Il Grande Fratello Vip inizia senza Ilary Blasi, 4 concorrenti entrano in anticipo. Chi sono e cosa faranno.

Grande Fratello Vip, le anticipazioni del 20 marzo: un concorrente potrebbe abbandonare la CasaTorna con una nuova puntata il Grande Fratello Vip: le anticipazioni sulla seconda serata, in onda il 20 marzo con la conduzione di Ilary Blasi ... dilei.it

Grande Fratello Vip 2026, stasera su Canale 5: anticipazioni diretta di venerdì 20 marzo. Nomination, eliminati e sondaggiStasera, venerdì 20 marzo 2026, va in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip presentato da Ilary Blasi: chi sarà il preferito? superguidatv.it

«Ma tra noi sta nascendo qualcosa o è solo uno scherzo » È la domanda che in queste ore rimbalza tra i fan del Grande Fratello Vip dopo che Antonella Elia si è lanciata in una delle sue trovate più chiacchierate. Nei primi giorni di reality, ha sorpreso tutti co facebook

La puntata d'esordio del "Grande Fratello Vip 2026" è la meno seguita di sempre: perché il reality non funziona più x.com