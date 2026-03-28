Nella quarta puntata del Grande Fratello Vip, si sono susseguite diverse sfide tra i concorrenti, con momenti di tensione e qualche sorpresa. Durante l’episodio, è stato annunciato l’addio di uno dei partecipanti, che aveva già espresso in precedenza la volontà di abbandonare il programma. La puntata ha visto anche un episodio di vendetta tra due concorrenti e alcuni momenti di intrattenimento, tra cui un passo di danza.

Puntata al bacio ma movimentata, non priva di “veleni” – il motore del Grande Fratello Vip (e Nip) – e purtroppo con un addio, un ritiro, quello di GionnyScandal, che da giorni aveva ormai manifestato la sua volontà di uscire dal reality show per tornare a casa. Dalla vendetta di Dario Cassini nei confronti di Antonella Elia, fino alla battuta di Cesara Buonamici, ecco le nostre pagelle della quarta puntata del GF Vip. L’addio di GionnyScandal (non prima di averci fatto piangere). Voto: 9. La storia di GionnyScandal è stata raccontata nel corso della quarta puntata del Grande Fratello Vip. Dopo l’abbandono da parte dei genitori biologici, è stato adottato, ma purtroppo i suoi genitori adottivi sono morti quando era solo un bambino. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Grande Fratello Vip, le pagelle della quarta puntata: l’addio di GionnyScandal (9), vendetta contro Elia (4), momento Ballando (7)

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