Nella terza puntata del Grande Fratello Vip sono andate in scena discussioni tra i concorrenti, con momenti di tensione e emozioni forti. Tra gli eventi principali ci sono state lacrime durante una conversazione a Ibiza e la presenza di un ex di una concorrente nella Casa. La puntata ha visto anche alcuni scontri e commenti che hanno attirato l’attenzione del pubblico.

La terza puntata del Grande Fratello Vip ci ha regalato scontri accesi, confronti e qualche scivolone. Primo fra tutti quello di Dario Cassini che, dopo una frase infelice su Antonella Elia, ha insistito con Ilary Blasi per vedere i filmati delle telecamere. Scivolone anche per Adriana Volpe che ha fatto una battuta di cattivo gusto su Alessandra Mussolini. Al centro della puntata anche l’incontro fra Antonella Elia e Pietro delle Piane, mentre le lacrime di Ibiza Altea hanno commosso tutti. Le lacrime di Ibiza Altea. Voto: 9. Nei giorni scorsi Ibiza Altea aveva raccontato a Lucia Ilardo la sua storia e quel racconto, così emozionante e toccante, era stato catturato dall’occhio attento delle telecamere. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Grande Fratello Vip, le pagelle della terza puntata: le lacrime di Ibiza (9), l’ex della Elia nella Casa (3)

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