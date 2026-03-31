Grande Fratello Vip 2026 news ultim’ora | eliminato e nomination di ieri sera 30 marzo quinta puntata

Nella quinta puntata del Grande Fratello Vip 2026, trasmessa il 30 marzo su Canale 5, si sono registrate diverse novità. Durante la serata, alcuni concorrenti sono stati eliminati e sono state annunciate le nomination di questa settimana. La conduttrice ha guidato l’appuntamento con momenti di tensione e sorprese, proseguendo la stagione del reality show.

Si è conclusa la quinta puntata del Grande Fratello Vip 2026, il reality show di successo condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF VIP andata in onda lunedì 30 marzo 2026 con le ultime news. GF VIP 2026, il racconto della diretta della 5a puntata di lunedì 30 marzo. La quinta puntata del Grande Fratello Vip 2026 di lunedì 30 marzo 2026 inizia con un nuovo confronto tra Alessandra Mussolini e Adriana Volpe. Questa volta la ex politica, dopo aver ironizzato sulla preparazione di una torta, ha ripreso la conduttrice per le pulizie della casa. La Volpe, infatti, in settimana ha saltato il suo turno in quanto impossibilita per il ciclo, ma sia la Mussolini che Antonella Elia non le hanno creduto. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Grande Fratello Vip 2026, news ultim’ora: eliminato e nomination di ieri sera 30 marzo, quinta puntata Articoli correlati Grande Fratello Vip 2026, news ultim’ora: eliminato e nomination di ieri sera 17 marzo, prima puntataSi è conclusa da poco la prima puntata del Grande Fratello Vip 2026, il reality show di successo condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Grande Fratello Vip 2026, news ultim’ora: eliminato e nomination di ieri sera 20 marzo, seconda puntataE’ terminata da poco la seconda puntata del Grande Fratello Vip 2026, il reality show di successo condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Grande Fratello Vip 2026, news ultim’ora: eliminato e nomination di ieri sera 24 marzo, terza puntataSi è conclusa da poco la terza puntata del Grande Fratello Vip 2026, il reality show di successo condotto da Ilary Blasi su Canale 5.