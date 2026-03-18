Grande Fratello Vip 2026 news ultim’ora | eliminato e nomination di ieri sera 17 marzo prima puntata

Ieri sera si è svolta la prima puntata del Grande Fratello Vip 2026, condotta da Ilary Blasi su Canale 5. Durante la serata sono state annunciate le nomination e sono stati eliminati alcuni concorrenti. Il pubblico ha seguito con attenzione le dinamiche tra i partecipanti, mentre le telecamere hanno catturato i primi momenti di confronto e tensione all’interno della casa.

Si è conclusa da poco la prima puntata del Grande Fratello Vip 2026, il reality show di successo condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF VIP andata in onda martedì 17 marzo 2026 con le ultime news. GF VIP 2026, il racconto della diretta della 1a puntata di martedì 17 marzo. La prima puntata del Grande Fratello Vip 2026 di martedì 17 marzo 2026 è iniziata col botto con balli latini americani capitanati da Raimondo Todaro. Poi è arrivata Ilary Blasi visibilmente emozionata nel tornare al timone del popolare reality show. “ È un grande ritorno a casa, e a casa si sta sempre bene. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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