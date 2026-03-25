Grande Fratello Vip 2026 news ultim’ora | eliminato e nomination di ieri sera 24 marzo terza puntata

Nella serata del 24 marzo, è andata in onda la terza puntata del Grande Fratello Vip 2026, condotta da Ilary Blasi su Canale 5. Durante la puntata, sono stati annunciati i nominati e comunicato l’eliminato della settimana. La serata ha visto anche momenti di confronto tra i concorrenti e alcune discussioni che hanno attirato l’attenzione del pubblico.

Si è conclusa da poco la terza puntata del Grande Fratello Vip 2026, il reality show di successo condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF VIP andata in onda martedì 24 marzo 2026 con le ultime news. La terza puntata del Grande Fratello Vip 2026 di martedì 24 marzo 2026 è iniziata con Ilary Blasi che saluta il pubblico. “La casa è esplosa dopo le nomination del resto questo è il Grande Fratello: siamo pronti per una serata esplosiva. A tra poco qui con noi! Il pubblico sta votando per la prima eliminazione di questa sera: continuate a votare perchè il televoto è ancora aperto” – dice la padrona di casa che, dopo aver presentato le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, entra nel vivo della puntata. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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