Grande Fratello Vip 2026 news ultim’ora | eliminato e nomination di ieri sera 20 marzo seconda puntata

Ieri sera, il 20 marzo, si è conclusa la seconda puntata del Grande Fratello Vip 2026, il reality condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Durante la serata sono state annunciate le nomination e un concorrente è stato eliminato. La puntata ha visto anche momenti di tensione tra i partecipanti e l’assegnazione dei primi vantaggi e svantaggi.

E’ terminata da poco la seconda puntata del Grande Fratello Vip 2026, il reality show di successo condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF VIP andata in onda venerdì 20 marzo 2026 con le ultime news. GF VIP 2026, il racconto della diretta della 2a puntata di venerdì 20 marzo. La seconda puntata del Grande Fratello Vip 2026 di venerdì 20 marzo 2026 è iniziata come sempre con l’ingresso di Ilary Blasi. “ Buonasera seconda puntata del GF VIP ” – dice una sorridente Ilary Blasi che presenta le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Poi la padrona di casa si collega con i vips: “ siete super eleganti, complimenti ”. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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