Grande Fratello Vip 2026 | i nominati e le nomination di ieri sera 30 marzo | Video Mediaset
Nella casa del Grande Fratello Vip 2026, ieri sera si sono svolte le nomination, segnando il momento in cui i concorrenti hanno scelto chi eliminare. Dopo la fine dei club economy e club gold, i partecipanti sono tornati a confrontarsi direttamente, con tutte le persone presenti nella casa coinvolte nelle votazioni. È la prima fase ufficiale delle nomination di questa edizione.
Nella casa del Grande Fratello Vip 2026 è il momento delle nomination. Dopo la scissione e l’eliminazione dei club economy e club gold, i concorrenti sono tutti contro tutti. Nomination Grande Fratello Vip 2026 del 30 marzo 5a puntata. E’ il momento delle nomination nella casa del GF VIP 2026 e anche questa settimana le donne sono chiamate a votare le donne così come gli uomini. L’unico concorrente immune è Renato. Si parte con le nomination delle donne: Antonella Elia nomina Ibiza. Ibiza vota Antonella. Francesca nomina Ibiza. Lucia fa il nome di Ibiza. Alessandra vota Francesca. Blu nomina Ibiza. Adriana vota Lucia. Paola nomina Francesca. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
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