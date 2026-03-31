Grande Fratello Vip 2026 | i nominati e le nomination di ieri sera 30 marzo | Video Mediaset

Nella casa del Grande Fratello Vip 2026, ieri sera si sono svolte le nomination, segnando il momento in cui i concorrenti hanno scelto chi eliminare. Dopo la fine dei club economy e club gold, i partecipanti sono tornati a confrontarsi direttamente, con tutte le persone presenti nella casa coinvolte nelle votazioni. È la prima fase ufficiale delle nomination di questa edizione.