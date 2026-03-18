Grande Fratello Vip 2026 | i nominati e le nomination di ieri sera 17 marzo | Video Mediaset

Da superguidatv.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella casa del Grande Fratello Vip 2026, ieri sera si sono svolte le prime nomination con ilary Blasi che ha chiamato i concorrenti Adriana, Ibiza, Renato e Raul, i primi quattro entrati durante l’Open House. I quattro partecipanti sono stati scelti per le nomination e sono finiti nell’elenco dei nominati di questa prima fase del programma.

Nella casa del Grande Fratello Vip 2026 è già il momento delle prima nomination. Ilary Blasi chiama Adriana, Ibiza, Renato e Raul, i primi 4 concorrenti entrati durante l’Open House. Nomination Grande Fratello Vip 2026 del 17 marzo 1a puntata. E’ il momento delle prime nomination per i 4 concorrenti entrati durante l’Open House della casa del GF VIP 2026. Adriana, Ibiza, Renato e Raul sono chiamati intorno ad un tavolo per le prime nomination. Adriana vota Renato: “ ho scoperto dal video un Renato che in questi 4 giorni non avevo conosciuto, lui era sempre molto divertente, faceva squadra. Mi ha sempre trattato da regina e poi la coltellata in scioltezza e allora lo nomino ”. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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