Grande Fratello Vip 2026 | i nominati e le nomination di ieri sera 24 marzo | Video Mediaset

Nella casa del Grande Fratello Vip 2026, ieri sera si sono svolte le nomination, con i concorrenti divisi in due gruppi chiamati club economy e club gold. I partecipanti hanno espresso le loro preferenze, portando alla selezione dei nominati per la prossima puntata. La serata ha visto momenti di tensione e confronti tra i concorrenti, che hanno partecipato alle votazioni secondo le regole stabilite dal programma.

Nella casa del Grande Fratello Vip 2026 è il momento delle nomination. I concorrenti sono suddivisi in due gruppi: club economy e club gold. Nomination Grande Fratello Vip 2026 del 24 marzo 3a puntata. E’ il momento delle nomination del club economy del GF VIP 2026: Renato vota Lucia: “ mi dispiace, nonostante questo avvicinamento e il bacio non potevo votare gli altri”;. Ibiza nomina Alessandra: “ l’ho votata, la stimo come donna, ma vorrei desse un esempio buono piuttosto che mettere zizzania “;. Alessandra Mussolini vota Adriana Volpe;. Raul nomina Lucia: “ continuo a credere che abbia ideali molto diversi dai miei “;. Gionny vota Lucia: “ non potevo votare altri “;. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Grande Fratello Vip 2026: i nominati e le nomination di ieri sera 24 marzo | Video Mediaset Articoli correlati Leggi anche: Grande Fratello Vip 2026: i nominati e le nomination di ieri sera 17 marzo | Video Mediaset Leggi anche: Grande Fratello Vip 2026: i nominati e le nomination di ieri sera 20 marzo | Video Mediaset Grande Fratello: nomination di fuoco! Chi sarà il primo a uscire Altri aggiornamenti su Grande Fratello Vip Temi più discussi: Grande Fratello Vip 2026, un reality che non ha più senso tra celebrities che sono promesse mancate e meccanismi logorati; Grande Fratello Vip, chi sono i concorrenti in nomination; Grande Fratello Vip al via, quando inizia: concorrenti e dove vederlo; Grande Fratello Vip, le anticipazioni del 20 marzo: che cosa succede dopo il primo televoto?. Grande Fratello Vip 2026, l’emozionante storia di Ibiza Altea: mio figlio è la mia vita | Video MediasetIbiza Altea racconta la sua storia al Grande Fratello Vip 2026: la scomparsa del compagno e la nascita del figlio Angel. superguidatv.it Grande Fratello Vip 2026, stasera su Canale 5: anticipazioni diretta di martedì 24 marzo. Nomination, eliminati e sondaggiStasera, martedì 24 marzo 2026, va in onda la terza puntata del Grande Fratello Vip presentato da Ilary Blasi: chi sarà eliminato? superguidatv.it Dario Cassini è il primo eliminato del Grande Fratello Vip facebook Il #GrandeFratelloVip comincia troppo tardi: se vuole migliorare gli ascolti, deve partire prima x.com