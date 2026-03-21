Grande Fratello Vip 2026 | i nominati e le nomination di ieri sera 20 marzo | Video Mediaset

Nella casa del Grande Fratello Vip 2026, ieri sera si sono svolte le nomination con i concorrenti divisi in due gruppi, club economy e club gold. Durante la serata sono stati nominati alcuni partecipanti, mentre altri sono rimasti in disparte. La dinamica ha coinvolto entrambe le squadre, con i nomi dei nominati annunciati alla fine della puntata. La trasmissione è stata trasmessa in diretta su Video Mediaset.

Nella casa del Grande Fratello Vip 2026 è il momento delle nomination. I concorrenti sono suddivisi in due gruppi: club economy e club gold. Nomination Grande Fratello Vip 2026 del 20 marzo 2a puntata. E’ il momento delle nomination del club economy del GF VIP 2026: Renato vota Dario Cassini: “ alla fine della discussione che ho avuto con Todaro lui mi ha guardato e detto ‘hai pestato una..’ Volevo parlare, ma lui è andato via “;. Lucia nomina Dario: “ mi aveva chiesto di essere reciproci nel voto, tra queste scelte ho preferito votare lui “;. Alessandra Mussolini vota Dario: “ non mi piace come si comporta, ha sempre una parola contro, non è vero che è così generoso “;. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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