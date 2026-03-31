Grande Fratello Vip 2026 chi è uscito ieri sera lunedì 30 marzo? | Video Mediaset

Ieri sera, lunedì 30 marzo, è stata trasmessa la quinta puntata del Grande Fratello Vip 2026. Durante la diretta, Ilary Blasi ha annunciato ai concorrenti il risultato del televoto, portando all'eliminazione di uno dei partecipanti. La puntata ha visto anche momenti di confronto tra i concorrenti e varie prove, con l'attenzione rivolta alla dinamica del gioco e alle scelte del pubblico.

Grande Fratello Vip 2026, chi è uscito ieri sera lunedì 30 marzo? Durante la quinta puntata del reality show, Ilary Blasi ha comunicato ai concorrenti il verdetto del televoto. Chi vuoi salvare tra Giovanni, Marco Berry, Raoul, Ibiza Altea, Adriana Volpe, Antonella Elia, Francesca Manzini e Lucia? Chi è stato eliminato al Grande Fratello Vip 2026? Puntata del 30 marzo 2026. Durante la diretta di lunedì 30 marzo del Grande Fratello Vip 2026 è tempo di scoprire il verdetto del televoto. In nomination Giovanni, Marco Berry, Raoul, Ibiza Altea, Adriana Volpe, Antonella Elia, Francesca Manzini e Lucia. Ilary Blasi è pronta a comunicare il primo verdetto del televoto del pubblico da casa. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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