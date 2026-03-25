Grande Fratello Vip 2026 chi è uscito ieri sera martedì 24 marzo? | Video Mediaset

Ieri sera, martedì 24 marzo, è andata in onda la terza puntata del Grande Fratello Vip 2026. Durante la diretta, la conduttrice ha annunciato ai concorrenti i risultati del televoto, comunicando chi tra i partecipanti è stato eliminato dal programma. La puntata si è conclusa con la comunicazione ufficiale dell’eliminato.

Grande Fratello Vip 2026, chi è uscito ieri sera martedì 24 marzo? Durante la terza puntata del reality show, Ilary Blasi ha comunicato ai concorrenti il verdetto del televoto. Chi vuoi eliminare tra Dario Cassini, Marco Berry, Raimondo Todaro, Paola Caruso, Francesca Manzini, Nicolò Brigante e Lucia Ilardo? Chi è stato eliminato al Grande Fratello Vip 2026? Puntata del 24 marzo 2026. Durante la diretta di martedì 24 marzo del Grande Fratello Vip 2026 è tempo di scoprire il verdetto del televoto. A rischio eliminazione Dario Cassini, Marco Berry, Raimondo Todaro, Paola Caruso, Francesca Manzini, Nicolò Brigante e Lucia Ilardo. Dallo studio Ilary Blasi avvisa ai conduttori: “ è il momento del verdetto. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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