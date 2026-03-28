Grande Fratello Vip 2026 chi è uscito ieri sera venerdì 27 marzo? | Video Mediaset

Ieri sera, venerdì 27 marzo, si è svolta la quarta puntata del Grande Fratello Vip 2026. Durante l’evento, il conduttore ha annunciato ai partecipanti il risultato del televoto, che ha portato all’eliminazione di uno dei concorrenti ancora in gara. La puntata è stata trasmessa in diretta su un canale televisivo nazionale.

Grande Fratello Vip 2026, chi è uscito ieri sera venerdì 27 marzo? Durante la quarta puntata del reality show, Ilary Blasi ha comunicato ai concorrenti il verdetto del televoto. Chi vuoi salvare tra Lucia Ilardo, Alessandra Mussolini, Francesca Manzini e Marco Berry? Chi è stato eliminato al Grande Fratello Vip 2026? Puntata del 27 marzo 2026. Durante la diretta di venerdì 27 marzo del Grande Fratello Vip 2026 è tempo di scoprire il verdetto del televoto. In nomination Lucia Ilardo, Alessandra Mussolini, Francesca Manzini e Marco Berri anche se questa volta per una giusta causa. Questa settimana, infatti, non era un televoto ad eliminazione come annunciato dalla stessa Ilary Blasi: “ alla chiusura di questo televoto il vip più votato sarà immune e avrà nelle sue mani il destino degli altri concorrenti “. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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