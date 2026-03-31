Per la primavera 2026, sono stati presentati otto modelli di gonne in camoscio di lunghezza mini. I capi sono realizzati in suede, materiale noto per la sua superficie morbida e il suo aspetto elegante. La collezione include vari stili, tutti caratterizzati dal taglio corto e dalla texture del tessuto, pensati per essere indossati durante la stagione calda.

La palette cromatica punta sulle classiche nuance del beige e del marrone, da abbinare a colori chiari e luminosi in sintonia con la stagione. Gli spunti di stile non mancano: c'è chi gioca con i contrasti materici, puntando su camicie in cotone leggero e stivali alti in pelle, e chi invece opta per total look scamosciati, smorzati da stampe vivaci e accessori essenziali. La gonna in suede funziona bene sia durante il giorno che dopo il tramonto, dimostrando di essere un it-piece funzionale e versatile. L'appeal di questo capo ha conquistato anche le celebrità, sempre attente alle ultime tendenze. Una tra tutte, Bella Hadid: la top model ha recentemente optato per un modello a vita bassa con cintura incorporata, che ha scelto di abbinare con un top smanicato a collo alto e un paio di stivali in stile pirate-core. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Gonna in camoscio, 8 modelli mini per la primavera 2026

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