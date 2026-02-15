Gonna pizzo 2026 10 modelli da comprare online per la primavera
Nel 2026, le donne scelgono le gonne in pizzo per la primavera, portando a casa dieci modelli disponibili online. La tendenza si conferma con capi satinati e di lunghezza media, arricchiti da merletti e ricami elaborati. Un esempio concreto è la gonna con dettagli floreali che sta spopolando tra le fashioniste.
Il trend è partito dalle passerelle, dove tante tra le maison più influenti hanno reso questo capo protagonista delle loro collezioni. Fluida, quasi impalpabile, la gonna proposta da Dolce & Gabbana non si è distinta soltanto per il suo finish avvolgente, ma anche per i preziosi dettagli in pizzo, posizionati in maniera strategica al fine di ottenere un accattivante effetto vedo-non-vedo. Da Prada, invece, è una gonna pensata per le grandi occasioni quella presentata in sfilata, finemente rifinita e dall'allure seducente. Due interpretazioni diverse dello stesso pezzo, ma che non lasciano spazio a dubbi: siamo di fronte a uno degli it-piece della prossima stagione. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
