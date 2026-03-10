La gonna a palloncino, nota anche come bubble skirt, torna in auge per la Primavera-Estate 2026, presentandosi in versioni mini e maxi. Si distingue per i suoi volumi pronunciati e si propone con abbinamenti che spaziano dal look essenziale a quello più scenografico. Questa stagione la moda la mette al centro delle collezioni, rendendo il capo una vera dichiarazione di stile.

N on è una semplice gonna, ma una vera dichiarazione di stile. La gonna a palloncino torna a dominare le collezioni della Primavera-Estate 2026 con il suo volume distintivo. La domanda è solo una: come indossare la gonna a palloncino oggi? Tra modelli mini, interpretazioni maxi e combinazioni sorprendenti, la bubble skirt dimostra una versatilità inaspettata. Ecco cinque outfit di tendenza a cui ispirarsi. Colori pastello Nella Primavera 2026, la gonna a palloncino si rivela delicata e romantica, sublimata da sfumature pastello. Leggi anche › A tutto volume. Come indossare la gonna a palloncino nella Primavera-Estate 2026 Coordinato Ricercata e originale, la cosiddetta bubble skirt rivoluziona con classe i look della quotidianità. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Come indossare la gonna a palloncino nella Primavera-Estate 2026? Mini o maxi, essenziale o scenografica: la bubble skirt torna protagonista con nuovi volumi e abbinamenti sorprendenti

