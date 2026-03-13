Primavera 2026 | camoscio e marrone dominano le nuove giacche

La primavera 2026 porta una ventata di novità nelle collezioni di abbigliamento, con camoscio e marrone come colori principali delle nuove giacche. I designer propongono capi realizzati con tessuti strutturati e tonalità calde, in linea con la stagione. Le collezioni si rivolgono a chi cerca capi pratici e di tendenza, pronti a vestire le giornate più miti.

La primavera 2026 si annuncia con un cambio di passo nei guardaroba italiani, dove il freddo invernale lascia spazio a colori sgargianti e tessuti strutturati. Le nuove tendenze capispalla combinano praticità e glamour, puntando su giacche di pelle destrutturate, blazer oversize e capi in camoscio che ridefiniscono l’estetica della mezza stagione. I dati di mercato indicano una netta preferenza per i toni caldi come il marrone cioccolato, mentre il collo a imbuto diventa l’elemento distintivo trasversale a tutti i modelli proposti dalle grandi case di moda. Non si tratta di semplice abbigliamento stagionale, ma di una risposta concreta alle temperature ancora incerte delle mezze stagioni, bilanciando calore e stile senza cadere nella pesantezza degli indumenti invernali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

