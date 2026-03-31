Golisano guida Federalberghi | eventi e formazione per il turismo ferrarese

Lunedì 30 marzo, Angelo Golisano ha assunto la guida della Federazione Alberghiera Confcommercio a Ferrara. La sua nomina è stata annunciata durante un evento dedicato, nel corso del quale sono stati presentati programmi di eventi e iniziative di formazione rivolte al settore turistico locale. La Federazione Alberghiera si occupa di rappresentare gli interessi degli operatori nel settore alberghiero e turistico della provincia.

Nella mattinata di lunedì 30 marzo, Angelo Golisano ha assunto la guida della Federazione Alberghiera Confcommercio a Ferrara. La nomina è avvenuta per acclamazione unanime nella sede di via Baruffaldi. Il nuovo presidente gestisce l’Hotel Duchessa Isabella, unico stabilimento a cinque stelle del territorio ferrarese. La transizione di potere segna una continuità strategica con il predecessore Zeno Govoni, che ha retto la federazione durante anni complessi segnati dalla pandemia. Marco Amelio, presidente provinciale di Confcommercio, ha sottolineato come l’entusiasmo e la capacità di aggregazione di Golisano siano asset fondamentali. Il direttore generale Davide Urban vede in questa elezione un’opportunità per rafforzare il lavoro di sistema nella filiera turistica. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Golisano guida Federalberghi: eventi e formazione per il turismo ferrarese Articoli correlati Leggi anche: Angelo Golisano è il nuovo presidente di Federalberghi Confcommercio Ferrara Faenza guida Federalberghi: trasporti e turismo in giocoIl 24 febbraio 2026, Amedeo Faenza ha assunto la presidenza di Federalberghi Emilia-Romagna per acclamazione, ereditando un settore che affronta... Leggi anche: Federalberghi Terme alla Bmt: Il turismo della salute come leva per destagionalizzare i flussi