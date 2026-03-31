Angelo Golisano è il nuovo presidente di Federalberghi Confcommercio Ferrara

Nella mattina di lunedì 30, presso la sede di via Baruffaldi, si è tenuta l’elezione del nuovo presidente di Federalberghi Confcommercio Ferrara. Angelo Golisano, titolare dell’Hotel Duchessa Isabella, è stato scelto all’unanimità e per acclamazione durante l’assemblea. La nomina è stata comunicata ufficialmente in quella stessa giornata.

Nominato il nuovo presidente provinciale di Federalberghi Confcommercio Ferrara. Nella mattina di lunedì 30, Angelo Golisano, titolare delll’Hotel Duchessa Isabella, è stato eletto all'unanimità e per acclamazione nella sede di via Baruffaldi. “Angelo Golisano - ha commentato Marco Amelio, presidente provinciale di Confcommercio Ferrara - porta con sé un’importante dose di entusiasmo e capacità di aggregazione. Sottolineo tra l'altro la sua significativa esperienza nel settore alberghiero di segmento alto gestendo l'unico 5 stelle del territorio". "Occorre proseguire e dare continuità al lavoro svolto da Govoni - ha concluso Golisano, esprimendo le su future direttrici di azione -, puntando a rafforzare il gioco di squadra per affrontare la situazione. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Angelo Golisano è il nuovo presidente di Federalberghi Confcommercio Ferrara Articoli correlati Leggi anche: Federalberghi regionale. Cambio al vertice: Faenza nuovo presidente: "Uniti vinceremo le sfide" Massimo Rutinelli è il nuovo presidente di ConfLitorale Confcommercio PisaImprenditore di comprovata esperienza nei settori della ristorazione e del turismo, . Federalberghi, Confcommercio e Confturismo con l'assessore Pavanetto: sul tavolo il futuro del turismoRevisioni normative, gestione delle destinazioni e legacy olimpica tra i temi affrontati dal direttivo congiunto.