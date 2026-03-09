Il 24 febbraio 2026, Amedeo Faenza è stato nominato presidente di Federalberghi Emilia-Romagna attraverso un’elezione all’unanimità. La nomina avviene in un momento di cambiamenti nel settore dei trasporti e del turismo, che coinvolgono direttamente le aziende associate. Faenza succede a chi ha guidato l’associazione fino a quel momento, prendendo in carico una realtà in evoluzione.

Il 24 febbraio 2026, Amedeo Faenza ha assunto la presidenza di Federalberghi Emilia-Romagna per acclamazione, ereditando un settore che affronta sfide strutturali nei trasporti e nell’ospitalità. Il nuovo leader indica che i turisti moderni sono diventati estremamente esigenti, richiedendo una risposta coordinata tra Regione, Azienda di Promozione Turistica e le imprese associate. La nomina avviene in un momento critico dove la collaborazione stretta è l’unica via per incrementare le presenze turistiche nella regione. Mentre si attendono bandi di sostegno per gli albergatori, il si sposta sulla necessità di collegamenti efficienti e su una visione integrata che unisca mare e montagna come risorse strategiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Faenza guida Federalberghi: trasporti e turismo in gioco

Leggi anche: Federalberghi regionale. Cambio al vertice: Faenza nuovo presidente: "Uniti vinceremo le sfide"

Comunicazione e turismo, Calisesi (Federalberghi): “Ma servono anche eventi per destagionalizzare”Il Presidente Federalberghi Ravenna Raffaele Calisesi esprime soddisfazione per lo stanziamento riguardante un servizio di comunicazione integrata in...