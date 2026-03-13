Federalberghi Terme alla Bmt | Il turismo della salute come leva per destagionalizzare i flussi

Alla Bmt, Federalberghi Terme ha presentato il tema del turismo della salute come strumento per distribuire meglio i flussi turistici durante l’anno e ridurre gli effetti della gentrificazione. L’obiettivo è promuovere le terme e le strutture termali come alternativa ai periodi di alta stagione, offrendo nuove opportunità per la destagionalizzazione del settore. L’intervento mira a evidenziare il ruolo delle terme nel panorama turistico.

Sal Da Vinci riceve la medaglia della città di Napoli. Manfredi: E’ l’ambasciatore della nostra musica Addio a Bruno Contrada. L’ex 007 coinvolto nell’inchiesta sui legami Stato-Mafia era nato a Napoli 94 anni fa Il turismo della salute come leva per destagionalizzare i flussi turistici e contrastare fenomeni come la gentrificazione. Sono alcuni dei temi al centro della tre giorni organizzata da Federalberghi Terme nell’ambito della Borsa Mediterranea del Turismo a Napoli, aperta dall’intervento del ministro del Turismo Daniela Santanchè. L’iniziativa ha riunito rappresentanti istituzionali, amministratori locali, imprese e studiosi con l’obiettivo di discutere il rilancio del settore termale italiano e il suo ruolo nell’economia del benessere. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Comunicazione e turismo, Calisesi (Federalberghi): “Ma servono anche eventi per destagionalizzare”Il Presidente Federalberghi Ravenna Raffaele Calisesi esprime soddisfazione per lo stanziamento riguardante un servizio di comunicazione integrata in... Santanchè: «Lavoro con Valditara alla revisione del calendario scolastico. È fondamentale per destagionalizzare il turismo»«Abbiamo bisogno di un allineamento graduale del calendario scolastico, è fondamentale per destagionalizzare il turismo. Contenuti e approfondimenti su Federalberghi Terme Discussioni sull' argomento Il futuro del termalismo passa dal confronto e dalla visione, alla BMT il forum promosso da Federalberghi; Il Termalismo Italiano al Centro della BMT 2026 - Napoli Village - Quotidiano di Informazioni Online; Cure Termali, Percorsi di eccellenza per il turismo della salute; Apertura brillante per la BIT a Napoli: istituzioni, ricerca e territori al centro del confronto -. Federalberghi Terme, costruire un disciplinare su turismo saluteVogliamo costruire un disciplinare sul turismo della salute che possa creare un'identità territoriale e una riconoscibilità del nuovo prodotto creato. I territori termali devono diventare un vero e ... ansa.it Domani sono stato invitato da Federalberghi Terme ad intervenire al Forum del #termalismo italiano nel panel dal titolo “Il termalismo italiano: da prodotto turistico a sistema salute; ruolo dei comuni e riforma del settore”, nella bellissima città di #Napoli Keep in x.com PADOVA LANCIA LA SFIDA DELLA LONGEVITY ECONOMY* Oggi a Palazzo Santo Stefano abbiamo tracciato la rotta per il futuro del nostro territorio. Ho avuto il piacere di confrontarmi con Marco Maggia (Federterme), Walter Poli ( Federalberghi Terme - facebook.com facebook