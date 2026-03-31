Una madre di una giovane con capacità intellectualmente superiori ha dichiarato che i ragazzi plusdotati, come sua figlia, sono spesso molto sensibili e desidera avviare una scuola differente per loro. La questione degli studenti con alte capacità cognitive viene discussa anche in relazione alle sfide che affrontano all’interno del sistema scolastico tradizionale.

Gloria Torri racconta una storia che è per lei personale, riguarda sua figlia, ma parla anche per tutte le famiglie che hanno figli plusdotati e neurodivergenti. «Sono forme di intelligenza che la scuola non riconosce e non sa gestire. Ho raccolto tantissime testimonianze: sono ragazzi oppositivi che si annoiano, non riescono a stare fermi. I plusdotati o i neurodivergenti che a scuola, nelle scuole italiane, vengono dispensati da impegni più gravosi, sono invece valorizzati quando vanno all’estero. La scuola italiana è vecchissima». Il libro** Le Mani di Gloria**, Om Edizioni, è nato per aiutare tutte le famiglie che hanno a che fare con bambini difficili e oppositivi per sostenerle emotivamente e dare consigli esperienziali e pratici su come gestirli e quali interrogativi porsi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Gloria Torri: «I ragazzi plusdotati come mia figlia sono ipersensibili, per loro voglio creare una scuola diversa»

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