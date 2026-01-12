Inseguite dopo una festa da 5 ragazzi salvate da un tassista | Sono un padre una poteva essere mia figlia

Dopo una festa di compleanno, cinque ragazzi escono e si dirigono verso la loro auto. Nel buio della notte, si accorgono di essere seguiti da un gruppo di giovani. Per fortuna, un tassista interviene prontamente, garantendo loro sicurezza e evitandone il peggio. Questa vicenda evidenzia l'importanza della prudenza e della presenza di figure di supporto in situazioni di rischio.

