Inseguite dopo una festa da 5 ragazzi salvate da un tassista | Sono un padre una poteva essere mia figlia

Da milanotoday.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo una festa di compleanno, cinque ragazzi escono e si dirigono verso la loro auto. Nel buio della notte, si accorgono di essere seguiti da un gruppo di giovani. Per fortuna, un tassista interviene prontamente, garantendo loro sicurezza e evitandone il peggio. Questa vicenda evidenzia l'importanza della prudenza e della presenza di figure di supporto in situazioni di rischio.

Il compleanno, la festa che finisce e due ragazze che escono e si avviano verso la macchina. È a quel punto che nel buio della notte si rendono conto di essere seguite: cinque ragazzi erano dietro di loro, seguivano i loro passi e il tragitto. L'episodio è avvenuto a Pavia, nella nottata tra. 🔗 Leggi su Milanotoday.itImmagine generica

Inseguite dopo una festa da 5 ragazzi, salvate da un tassista: Sono un padre, una poteva essere mia figlia; Pavia, inseguite nella notte dopo una festa: il gesto di un tassista mette in fuga il branco.

