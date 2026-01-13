Mariam, iraniana da oltre trent’anni in Italia, esprime profonda tristezza per il massacro di giovani nel suo paese d’origine. Ricorda la forza e il coraggio di questi ragazzi, riconoscendo in loro una determinazione speciale. La sua priorità è fermare questa violenza, sottolineando l’importanza di agire per interrompere il massacro e tutelare il futuro di una generazione.

«Quando sono stata l'ultima volta in Iran e ho visto la forza di questi ragazzi ho pensato “Questi sono quelli che ce la fanno”», racconta Mariam, in Italia da da oltre trent'anni, mentre piange: «Ma la priorità è interrompere il massacro». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Le parole di Mariam, iraniana in Italia: «Piangiamo di notte pensando al massacro di questi ragazzi e al loro coraggio. Non so come fanno, o di che materia sono fatti, ma sono diversi: se c'è una possibilità la dobbiamo a loro»

