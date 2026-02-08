Thorstvedt amaro dopo Sassuolo Inter | Col mio gol la gara avrebbe potuto prendere una piega diversa Loro sono i più forti! Sul rosso a Matic vi posso dire una cosa

Kristian Thorstvedt non nasconde la delusione dopo la sconfitta contro l’Inter. Il centrocampista del Sassuolo dice che se il suo gol fosse entrato, la partita avrebbe preso una piega diversa. Aggiunge anche che l’Inter è una squadra forte e che il rosso a Matic ha influenzato l’andamento del match. Thorstvedt parla senza giri di parole, cercando di spiegare cosa avrebbe potuto cambiare in quella giornata.

