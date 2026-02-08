Thorstvedt amaro dopo Sassuolo Inter | Col mio gol la gara avrebbe potuto prendere una piega diversa Loro sono i più forti! Sul rosso a Matic vi posso dire una cosa
Kristian Thorstvedt non nasconde la delusione dopo la sconfitta contro l’Inter. Il centrocampista del Sassuolo dice che se il suo gol fosse entrato, la partita avrebbe preso una piega diversa. Aggiunge anche che l’Inter è una squadra forte e che il rosso a Matic ha influenzato l’andamento del match. Thorstvedt parla senza giri di parole, cercando di spiegare cosa avrebbe potuto cambiare in quella giornata.
Thorstvedt segna, arbitro annulla il gol: cos'è successo in Sassuolo-InterEpisodio arbitrale in Sassuolo-Inter. Oggi, domenica 8 febbraio, è stato annullato un gol al Sassuolo, andato in rete con Thortstvedt, per un fuorigioco a inizio azione di Laurienté. Succede tutto al ... adnkronos.com
La valanga Inter terrorizza il Sassuolo: neroverdi travolti 5-0, i nerazzurri volano a +8 in classificaE dire che il Sassuolo si è presentato al Mapei Stadium con tutta la voglia di fare del male all'Inter, partendo a spron battuto a pressare ed attaccare sin dai primi istanti di gara. fcinternews.it
Serie A, Juventus-Lazio 0-1 dopo 45’: i bianconeri vogliono consolidare il posto in Champions Sassuolo-Inter 0-5: goleada nerazzurra per allungare in vetta Lecce-Udinese 2-1, Bologna-Parma 0-1. Ieri Genoa-Napoli 2-3 Segui la cronaca testuale su Rainews. facebook
L' #Inter vince la quinta partita consecutiva in campionato e punisce oltremodo il #Sassuolo Giacomo Visconti #SerieA #SassuoloInter x.com
