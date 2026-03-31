Gian Paolo Coscia continuerà a ricoprire il ruolo di presidente di Unioncamere Piemonte per altri tre anni. La decisione è stata comunicata oggi pomeriggio durante un incontro nel Circolo dei Lettori di Torino, situato in via Bogino 9. La sua nomina è stata confermata dopo una riunione con i rappresentanti dell’associazione.

Gian Paolo Coscia guida ancora Unioncamere Piemonte per altri tre anni. La conferma è arrivata oggi pomeriggio a Torino, nel cuore del Circolo dei Lettori di via Bogino 9. Il presidente della Camera di Alessandria-Asti ha raccolto la fiducia dei colleghi per il prossimo triennio. L’elezione segue rigorosamente l’articolo 11 dello Statuto dell’ente. Il Consiglio di Unioncamere, formato dai presidenti e da quattro membri delle giunte delle Camere piemontesi, ha sancito la scelta su proposta della Giunta. Non si tratta di una mera formalità burocratica, ma di un atto che definisce la rotta strategica per le imprese locali. La continuità come asset competitivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gian Paolo Coscia: 3 anni di guida per Unioncamere Piemonte

Articoli correlati

Gian Paolo Gri e don Romano Michelotti protagonisti al prossimo incontro di "In file"“A flagjelo taramoto liberanus Domine” è il titolo del prossimo incontro con Gian Paolo Gri (in foto) e don Romano Michelotti.

Leggi anche: 'Orfeo all'Inferno', spettacolo in ricordo dell'artista e docente Gian Paolo Luppi

Competenze, l’allarme di UnioncamereIl mercato del lavoro italiano continua a fare i conti con un disallineamento profondo tra domanda e offerta.