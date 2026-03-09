' Orfeo all' Inferno' spettacolo in ricordo dell' artista e docente Gian Paolo Luppi

Domenica 15 alle 17 presso la Gipsoteca di Cento si svolgerà uno spettacolo dedicato a ricordare il musicista, compositore e docente Gian Paolo Luppi. L’evento celebra la sua figura attraverso una rappresentazione di “Orfeo all’Inferno”, uno degli spettacoli a cui ha partecipato frequentemente, in particolare con le produzioni di ‘Sol Omnibus Lucet’. L’appuntamento rende omaggio alla sua attività artistica e didattica.

C'è posta per te: il gigante è ferito, ma non abbattuto. La sua "crisi" può essere letta (anche) come una buona notizia In 'Orfeo all'Inferno' troviamo il ruolo del titolo e sua moglie Euridice ormai arcistufi l'uno dell'altra. Euridice fugge col dio Plutone: temendo uno scandalo a causa di questo inaspettato abbandono, il famoso musico Orfeo chiede al potente padre degli dèi, Giove, di convincere Euridice a tornare a casa. Peccato che anche Giove abbia delle mire sulla moglie del protagonista, la quale, nel regno di Plutone, si annoia a morte. Euridice è sorvegliata ininterrottamente dal bislacco traghettatore John Styx e Giove, per eluderne la guardia, si trasformerà in una mosca e cercherà di sedurre Euridice. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it Articoli correlati Shirin Neshat, l'artista iraniana debutta a teatro: «Orfeo siamo noi, dopo una perdita irreversibile»Da anni, l’artista di origine iraniana lavora attraversando linguaggi diversi, dalle arti visive al cinema, con un’estetica potente e immediatamente... Al Museo Ribezzo lo spettacolo "L'amico ritrovato", in ricordo delle vittime dell'OlocaustoBRINDISI - In occasione del “Giorno della Memoria”, in ricordo delle vittime dell'Olocausto e delle persecuzioni razziali, venerdì 23 Gennaio 2026,...