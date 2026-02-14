Gian Paolo Gri e don Romano Michelotti protagonisti al prossimo incontro di In file

Gian Paolo Gri e don Romano Michelotti parteciperanno al prossimo incontro di

“A flagjelo taramoto liberanus Domine” è il titolo del prossimo incontro con Gian Paolo Gri (in foto) e don Romano Michelotti. Il dialogo sarà arricchito dalla riflessione di don Antonio Bellina, attraverso un audio che si potrà ascoltare nella vecchia stalla dei Colonos. Si potrà inoltre visitare la mostra “Ribaltons furlans”, mostra di Tonino Cragnolini, progetto coordinato da Michele Bazzana con la collaborazione della Stamperia d’arte Albicocco. Linguaggio artistico originalissimo quello di Tonino Cragnolini (Tarcento 1937-2014), costantemente animato dall’urgenza dell’impegno etico e civile.🔗 Leggi su Udinetoday.itImmagine generica

Rubano file al commercialista Gian Gaetano Bellavia, oltre 100 vip nelle sue carte: a processo un’ex dipendente

La Procura di Milano ha disposto il rinvio a giudizio di un'ex dipendente dello studio di Gian Gaetano Bellavia, noto commercialista ed esperto.

File 'rubati' a Gian Gaetano Bellavia, la replica dell'ex dipendente accusata: "Affermazioni di estrema gravità"

In risposta alle recenti affermazioni di Gian Gaetano Bellavia, il commercialista e consulente di pubblici ministeri e giudici, l'ex dipendente ha replicato evidenziando che le sue dichiarazioni sono “estremamente gravi” e prive di fondamento.

