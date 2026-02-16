Competenze l’allarme di Unioncamere

Unioncamere segnala che il mismatch tra domanda e offerta di lavoro in Italia peggiora, evidenziando come questa discrepanza ostacoli la creazione di nuove assunzioni. La causa principale è la carenza di competenze specifiche richieste dai datori di lavoro, che spesso non trovano candidati qualificati. In molte regioni, le aziende faticano a trovare personale formato per i settori più richiesti, come l’artigianato e l’industria tecnologica. Questo problema si riflette anche nelle chiamate di assunzione che restano inevase, rallentando la crescita economica.

Unioncamere: lavoro e mismatch strutturale Il mercato del lavoro italiano continua a fare i conti con un disallineamento profondo tra domanda e offerta. I dati diffusi dal Ministero del Lavoro e da Unioncamere per febbraio 2026 indicano che quasi una posizione su due tra quelle programmate dalle imprese rischia di non essere coperta per mancanza di competenze adeguate. Un dato che, secondo il Movimento Libero e Autonomo delle Scuole di Formazione Autofinanziate, conferma una criticità strutturale. Le figure più difficili da reperire sono tecniche e operative altamente specializzate: saldatori, operatori socio-sanitari, personale tecnico qualificato.