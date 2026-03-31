Durante la quarta puntata del GFVIP 2026, Giovanni Calvario, imprenditore romano noto per la sua partecipazione a “L’amore è cieco Italia”, è stato eliminato dal reality show. La conduttrice ha commentato l’addio affermando che si tratta di una perdita per il cast. Calvario, considerato un personaggio fuori dagli schemi, aveva attirato l’attenzione del pubblico durante il suo percorso nel programma.

Sarah Toscano: "Divento attrice. Voglio unire recitazione e musica come Lady Gaga" L'imprenditore romano, ex concorrente del reality L'amore è cieco, ha dovuto lasciare il gioco. E i social si sono scatenati Giovanni Calvario, imprenditore e personaggio fuori dagli schemi noto agli appassionati di reality grazie alla sua partecipazione al dating show “L’amore è cieco Italia, è stato eliminato. E ha dovuto lasciare la casa del Grande Fratello Vip. Inaspettatamente perché molti fan del programma, stando ai commenti social, non riescono a capacitarsi di come tutto questo sia potuto davvero succedere. Incredulità anche tra i conquilini. ”Ma perché deve andare via lui? Giovanni è una persona squisita, gentile, sempre a modo, non lo trovo giusto. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - GFVIP 2026, eliminato (inaspettatamente) Giovanni Calvario. Lucarelli: "Abbiamo perso un grande personaggio"

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