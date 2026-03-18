Tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 2026 figura Giovanni Calvario, imprenditore romano noto al pubblico per aver partecipato a una precedente edizione del reality. La sua presenza nel programma ha attirato l’attenzione degli spettatori, che già lo conoscono per la sua esperienza televisiva passata. Calvario si presenta come uno dei volti nuovi del reality, pronto a confrontarsi con gli altri concorrenti.

Tra i nuovi volti del Grande Fratello Vip 2026 c’è anche Giovanni Calvario, imprenditore romano che il pubblico ha già imparato a conoscere, e non sempre ad apprezzare, grazie a una precedente esperienza televisiva. Personalità eccentrica, estetica curata e un certo gusto per il racconto di sé: il suo ingresso nella Casa promette di far parlare, nel bene e nel male. Chi è Giovanni Calvario. Giovanni Calvario è un imprenditore romano di 37 anni, del segno del Leone. È co-fondatore di tre società e, come racconta la biografia pubblicata dal Grande Fratello, è “anima di uno dei più vivaci cenacoli creativi della capitale”. Si definisce una persona eclettica e piena di interessi, con uno stile di vita che lui stesso racconta come sospeso “a metà tra natura e città, tra balli in maschera e la pioggia nel pineto”. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chi è Giovanni Calvario del Grande Fratello Vip

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