Grande Fratello Vip 2026 diretta quinta puntata | fuori Giovanni Calvario

Nella quinta puntata del Grande Fratello Vip 2026, andata in onda il 30 marzo, è stato annunciato l’eliminato della settimana, Giovanni Calvario. La conduttrice Ilary Blasi è entrata in studio salutando le opinioniste e si è collegata con la casa per comunicare che il televoto si è chiuso, rivolgendosi ai concorrenti nominati.

30 marzo – 21:56. Brave anteprima. 30 marzo – 21:58. Ilary Blasi entra in studio, saluta le due opinioniste e subito si collega con la casa, soprattutto per “un saluto speciale ai nostri nominati” perché “chiudo ufficialmente il televoto”. 30 marzo – 22:01. Adriana contro Alessandra e Antonella. Si parla dell’astio tra Alessandra e Adriana. La Volpe è inferocita con la Mussolini e la Elia per aver ironizzato sul suo avere il ciclo: “Che squallore! Questa è una pagina brutta di televisione . Mettere in pasto una cosa privata mia la trovo squallida”. Ilary smorza: “Va beh ma non c’è niente di male”. E Adriana: “Se questo è il contenuto che vogliamo fare, mandatemi fuori”. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Grande Fratello Vip 2026, diretta quinta puntata: fuori Giovanni Calvario Articoli correlati Grande Fratello Vip 2026, diretta quinta puntataClassifica FIMI dal 6 al 12 marzo 2026, Sayf supera Sal Da Vinci e con “Tu mi piaci tanto” tallona “Ossessione” di Samurai Jay Classifica FIMI dal 27... Grande Fratello Vip 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la quinta puntataStasera, lunedì 30 marzo 2026, alle ore 21,35 su Canale 5 va in onda la quinta puntata del Grande Fratello Vip 2026. Grande Fratello Vip 2026, riassunto puntata 27 marzo: Calvario contro TodaroSu Canale 5 è andato in onda il quarto appuntamento (in diretta) del reality show.