Grande Fratello Vip 2026 riassunto puntata 30 marzo | eliminato Giovanni Calvario

Il 30 marzo è andata in onda una puntata del Grande Fratello Vip 2026, condotta da Ilary Blasi e con le opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. La trasmissione, trasmessa eccezionalmente di lunedì, è tornata in diretta pochi giorni dopo l’ultima puntata. Durante la serata è stato eliminato dal reality un concorrente.

Sarah Toscano: "Divento attrice. Voglio unire recitazione e musica come Lady Gaga" Eccezionalmente di lunedì, su Canale 5 è andato in onda un nuovo appuntamento del reality show. Tutto quello che c'è da sapere Eccezionalmente di lunedì, il Grande Fratello Vip, reality show con Ilary Blasi alla conduzione e Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici come opinioniste, è ritornato in onda a distanza di pochi giorni dall'ultimo appuntamento. Tra tensioni tutte al femminile, che non sembrano placarsi, scontri aperti, prime complicità, ma anche sorprese ed eliminazioni, ecco tutto quello che c'è da sapere del quinto appuntamento trasmesso su Canale 5 lunedì 30 marzo. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Grande Fratello Vip 2026, riassunto puntata 30 marzo: eliminato Giovanni Calvario Articoli correlati Grande Fratello Vip 2026, riassunto puntata 27 marzo: Calvario contro TodaroSu Canale 5 è andato in onda il quarto appuntamento (in diretta) del reality show. Grande Fratello Vip 2026, riassunto puntata 27 marzo: Calvario contro Todaro, GionnyScandal abbandonaSu Canale 5 è andato in onda il quarto appuntamento (in diretta) del reality show. Grande Fratello Vip 2026, riassunto puntata 27 marzo: Calvario contro Todaro, la scelta di GionnyScandalSu Canale 5 è andato in onda il quarto appuntamento (in diretta) del reality show.