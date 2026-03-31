Dopo la puntata trasmessa il 30 marzo, sono emerse tensioni tra alcuni concorrenti all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Le discussioni si sono concentrate su un episodio avvenuto nella notte tra il 29 e il 30 marzo, con accuse rivolte tra i partecipanti e riferimenti a un evento a Ibiza Altea. Non sono stati resi noti dettagli specifici delle accuse o delle decisioni prese durante la notte.

Dopo la puntata scoppia il caso nella Casa. La diretta del 30 marzo ha lasciato strascichi pesanti dentro la Casa del Grande Fratello Vip. Non si è trattato solo di nomination o dinamiche di gioco: nelle ore successive si è aperto un vero e proprio fronte interno contro Ibiza Altea, finita al centro delle critiche di più concorrenti. La modella italo-americana è stata mandata in nomination insieme a Raimondo Todaro e, come previsto dal meccanismo del reality, i due (‘pecore nere’ della settimana) dovranno convivere per alcuni giorni in una zona separata, con condizioni più difficili rispetto al resto del gruppo. Ma è soprattutto durante la notte che il clima è esploso. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - GF Vip, notte di tensione contro Ibiza Altea: accuse pesanti dopo la puntata del 30 marzo

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