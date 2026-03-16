Al GF VIP 8 si sono verificati i primi scontri tra i concorrenti, con un episodio che ha coinvolto Ibiza Altea e Raul Dumitras. La lite è iniziata quando Raul ha compiuto un gesto nei confronti di Ibiza mentre quest’ultima si trovava in cucina a preparare delle patate. La situazione si è immediatamente accesa, portando a un confronto tra i due.

Al GF VIP 8 arrivano le prime frizioni e, a scatenarle, è un dettaglio minuscolo. E’ partito tutto da un gesto fatto da Raul Dumitras nei confronti di Ibiza Altea mentre la ragazza stava preparando delle patate. Da lì, l’umore cambia, lei si indispettisce e si allontana, mentre lui decide di affrontare subito la situazione. Inoltre, il confronto si accende in pochi minuti, tra accuse, toni duri e il sospetto che il chiarimento sia stato cercato più per le telecamere che per reale bisogno. Lucia Ilardo fidanzata prima di entrare al GF VIP: chi è lui Grande Fratello VIP 8: la prima lite dell’edizione. Tutto nasce in modo apparentemente banale: Ibiza Altea sta cucinando patate con la buccia e Raul Dumitras le si avvicina facendo un’espressione che la ragazza interpreta come un giudizio. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Prima lite al GF VIP 8: Ibiza Altea contro Raul Dumitras

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