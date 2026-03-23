GF Vip Ibiza Altea nella bufera | notte shock in Casa ora rischia davvero

Notte tesa nella Casa: il video che accende il caso. Bastano pochi secondi, nel cuore della notte, per scatenare una tempesta. Nella Casa del Grande Fratello Vip 2026, la protagonista è Ibiza Altea, finita al centro delle polemiche dopo un episodio avvenuto lontano dalle dinamiche ufficiali del gioco, ma catturato dalle telecamere della diretta. La scena è semplice: un passo nel buio, un inciampo, poi una frase che — secondo molti — avrebbe superato il limite consentito dal regolamento. Il video, circolato rapidamente sui social, è diventato virale nel giro di poche ore. Il contesto: nessuna lite, ma il regolamento non perdona. A rendere il caso più controverso è il contesto. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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