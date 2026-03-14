Chi è Ibiza Altea al GF Vip | figlia del giornalista Angelo il fidanzato morì dopo la nascita del figlio

Ibiza Altea, nata nel 1999, fa parte del cast del Grande Fratello VIP. È una modella italoamericana e figlia del giornalista Angelo Altea. Dopo la nascita del suo bambino, il suo fidanzato è morto.

Ibiza Altea, classe '99, è nel cast del Grande Fratello VIP: modella italoamericana, è figlia del giornalista Angelo Altea. Mamma di Angel Gabriel, il fidanzato morì poco dopo la nascita del loro figlio. Un anno fa ha avuto una storia d'amore con Daniele Iaia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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