Gf Vip caos tra le donne | tutti contro Ibiza Altea Cosa è successo

Nella Casa del Grande Fratello Vip si è verificato un acceso scontro tra alcune concorrenti, in particolare tra Ibiza Altea e Antonella Elia. La discussione è iniziata dopo alcune dichiarazioni di Ibiza Altea nei confronti di Blu Barbara e si è protratta per diversi giorni. La situazione ha coinvolto più donne all’interno del reality, creando tensioni tra i partecipanti.

(Adnkronos) – Ibiza Altea contro tutti nella Casa del Grande Fratello. In particolare, nel corso della settimana è nato un acceso scontro tra la concorrente e Antonella Elia, che si è protratto per giorni a seguito di alcune dichiarazioni della concorrente nei confronti di Blu Barbara. Nella puntata di questa sera, lunedì 30 marzo, le protagoniste hanno avuto modo di confrontarsi. Secondo Elia, Altea avrebbe assunto atteggiamenti offensivi e giudicanti nei confronti delle altre donne dentro la Casa arrivando ad etichettarle come “facili”. A prendere parola è stata anche Blu Barbara che ha contestato duramente le parole ricevute: “Questo è un livello bassissimo della televisione, tu mi hai offesa nell’animo, hai offeso la mia famiglia e il mio fidanzato”. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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