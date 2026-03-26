Gf Vip Adinolfi contro Ibiza Altea | Grave bestemmiare Mediaset intervenga

Durante una puntata del Grande Fratello Vip, una concorrente ha pronunciato un'espressione blasfema davanti alle telecamere. La dichiarazione ha suscitato reazioni da parte di Mario Adinolfi, che ha chiesto a Mediaset di intervenire e adottare provvedimenti contro l'episodio. La vicenda riguarda un comportamento considerato grave dall'ex parlamentare e si inserisce nel contesto delle polemiche legate alla trasgressione dei limiti nel programma televisivo.

(Adnkronos) – Mario Adinolfi invita Mediaset a prendere proveddimenti contro la concorrente Ibiza Altea che nella notte tra domenica e lunedì davanti alle telecamere del Grande Fratello Vip "ha nitidamente bestemmiato, rendendosene anche conto. Ho fatto parte qualche mese fa del cast dell’Isola dei Famosi e so bene che per regolamento e per contratto la. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Prima lite al GF VIP 8: Ibiza Altea contro Raul DumitrasAl GF VIP 8 arrivano le prime frizioni e, a scatenarle, è un dettaglio minuscolo. GF VIP, chiesta l’espulsione anche per Ibiza Altea: squalifica in arrivo?Dopo il caso che ha coinvolto Dario Cassini, si parla di squalifica dal Grande Fratello VIP anche per Ibiza Altea. Tutti gli aggiornamenti su Ibiza Altea Temi più discussi: Grande Fratello VIP: La storia di Ibiza Altea Video; Grande Fratello VIP: Una rilassante permanenza in Spa per Ibiza e Renato Video; Tonnellate di stupefacenti vendute online, operazione Suburra nelle Marche: 12 misure cautelari; Grande Fratello VIP: Giorno 8, Canale 5 ore 13:40 Video. Ibiza Altea insulta Lucia Ilardo al GF Vip: Troppo aperta| Selvaggia Lucarelli la stronca: AntifemministaIbiza Altea insulta Lucia Ilardo al GF Vip: Troppo aperta Selvaggia Lucarelli la stronca: Antifemminista, ma che valori hai?!? ... ilsussidiario.net GF Vip bufera bestemmie e insulti Ibiza Altea e CassiniGF Vip, squalifica in vista per Ibiza Altea e Dario Cassini? Nel nuovo Grande Fratello Vip, due concorrenti sono finiti sotto inchiesta per presunte v ... assodigitale.it Una terza puntata tra le lacrime per la storia di Ibiza Altea e lo shock per la nomination di Renato a Lucia. Ecco tutto quello che è successo. - facebook.com facebook Spunta un video: Ibiza Altea avrebbe pronunciato una bestemmia al GF Vip. Il pubblico è diviso e si discute di possibili provvedimenti x.com