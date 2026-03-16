Nel corso della prima settimana del Grande Fratello Vip, è scoppiata la prima lite tra Raul Dumitras e Ibiza Altea. Entrambi sono tra i quattro concorrenti entrati in anticipo nella casa, creando subito tensione tra i partecipanti. La discussione ha coinvolto i due concorrenti, senza ulteriori dettagli sui motivi dello scontro. La dinamica tra i due resta al centro dell’attenzione dei telespettatori.

Sono quattro i concorrenti del Grande Fratello Vip ad essere entrati nella casa in anticipo, tra questi ci sono Raul Dumitras e Ibiza Altea. I gieffini ne stanno approfittando per conoscersi un po' lasciandosi andare ad alcune rivelazioni, nelle scorse ore l'ex volto di Temptation Island è tornato a parlare dell'ex fidanzata Martina De Ioannon. Lui è convinto che lei abbia sbagliato nei suoi confronti, però ci ha tenuto a far sapere di averla superata. Tra loro non c'è più un rapporto, da tempo infatti ha voltato pagina. Intanto, nella casa più spiata dagli italiani ha avuto una discussione con Ibiza Altea. Cosa è successo tra i due concorrenti del reality condotto da Ilary Blasi? Il ragazzo ha fatto delle facce strane mentre lei preparava le patate con la buccia. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Grande Fratello Vip, scoppia la prima lite nella casa: cosa è successo tra Raul Dumitras e Ibiza Altea

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