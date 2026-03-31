GF Vip 2026 sondaggio televoto oggi Ibiza vs Todaro | chi si salva

Oggi è stato aperto un nuovo televoto nel Grande Fratello Vip 2026, con il pubblico chiamato a decidere tra due concorrenti per ottenere l’immunità. La conduttrice ha annunciato la chiusura del sondaggio, che vede in sfida i due partecipanti scelti per la prossima fase del programma. I risultati saranno comunicati nelle prossime puntate dello show.

Ilary Blasi ha aperto un nuovo televoto e qui di seguito ecco il nuovo sondaggio del Grande Fratello Vip 2026 sul prossimo concorrente che vincerà l’immunità. Infatti, la nuova sfida, che vede protagonisti Ibiza Altea e Raimondo Todaro, non porterà a una nuova eliminazione. Nonostante ciò, si tratta comunque di un televoto importantissimo, in quanto il concorrente che riceverà più voti potrà evitare il rischio di essere eliminato la prossima settimana. Questo perché otterrà, in questo modo, l’immunità da parte del pubblico. Sondaggio televoto Grande Fratello Vip: percentuali ultima ora. Loading poll. Coming Soon Sondaggio televoto GF Vip 2026: chi salvi {{ row. 🔗 Leggi su Latuafonte.com © Latuafonte.com - GF Vip 2026 sondaggio televoto oggi, Ibiza vs Todaro: chi si salva Articoli correlati GF Vip 2026 sondaggio televoto percentuali oggi: il preferito del 27/03Ilary Blasi ha aperto un nuovo televoto nella terza puntata del Grande Fratello Vip 2026, che verrà chiuso nel prossimo appuntamento, in onda venerdì... GF Vip 2026 sondaggio televoto ultim’ora: chi sarà eliminato il 24/03È arrivato il momento di votare nel primo televoto a eliminazione del Grande Fratello Vip 2026. GF Vip 2026 sondaggio televoto ultim’ora: eliminato 30/03Nuovo televoto e così anche un nuovo sondaggio del Grande Fratello Vip 2026, con le percentuali aggiornate, che trovate qui di seguito.