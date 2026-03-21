GF Vip 2026 sondaggio televoto ultim’ora | chi sarà eliminato il 24 03

È stato aperto il primo televoto di eliminazione del GF Vip 2026, con protagonisti sette concorrenti: Francesca Manzini, Paola Caruso, Marco Berry, Dario Cassini, Lucia Ilardo, Raimondo Todaro e Nicolò Brigante. Gli spettatori possono votare fino al 24 marzo, giorno in cui si terrà l’eliminazione. Il sondaggio è disponibile al termine dell’articolo.

È arrivato il momento di votare nel primo televoto a eliminazione del Grande Fratello Vip 2026. Abbiamo aperto il sondaggio, che trovate a fine articolo, con protagonisti Francesca Manzini, Paola Caruso, Marco Berry, Dario Cassini, Lucia Ilardo, Raimondo Todaro e Nicolò Brigante. Uno tra loro sarà il primo eliminato di questa edizione nella terza puntata che andrà in onda martedì 24 marzo 2026. Vediamo insieme il sondaggio e gli aggiornamenti, giorno per giorno, dell’ultima ora delle percentuali. Sondaggio televoto Grande Fratello Vip oggi: percentuali. Dopo aver eletto Antonella Elia preferita e averle dato l’immunità, ora il pubblico deve salvare i propri concorrenti preferiti per evitare l’eliminazione! Uno tra Paola, Lucia, Marco, Dario, Nicolò, Francesca e Raimondo uscirà definitivamente dalla Casa più spiata d’Italia. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

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