GF Vip 2026 sondaggio televoto percentuali oggi | il preferito del 27 03

Nella terza puntata del Grande Fratello Vip 2026, andata in onda il 27 marzo, è stato aperto un nuovo televoto. Ilary Blasi ha annunciato che il voto resterà aperto fino all’appuntamento successivo, previsto per venerdì. Le percentuali di preferenza dei concorrenti sono state comunicate durante la puntata, ma non sono state ancora diffuse pubblicamente.

Ilary Blasi ha aperto un nuovo televoto nella terza puntata del Grande Fratello Vip 2026, che verrà chiuso nel prossimo appuntamento, in onda venerdì 27 marzo. Abbiamo così creato il nostro sondaggio, che trovate a fine articolo, dove è possibile esprimere il proprio voto. Non solo, tenendovi aggiornati ogni giorno, potrete scoprire quale concorrente gli altri telespettatori stanno salvando, ora dopo ora. Ricordiamo che le percentuali possono cambiare da un momento all’altro e che non rappresentano i reali voti che stanno arrivando alla produzione. Ricordiamo che al televoto sono presenti Alessandra Mussolini, Francesca Manzini, Lucia Ilardo e Marco Berry. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

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